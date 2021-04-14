Архангельск, , 19:32 — REGNUM Список действующих резидентов Арктической зоны РФ от Архангельской области пополнили три компании, сообщает правительство региона.

Один из новых резидентов — компания ООО «Регион-Энерго» — планирует строительство котельной в поселке Сия Пинежского района с общим объемом инвестиций 50 млн рублей и созданием 22 рабочих мест. ООО «МРТ-Диагностика» собирается открыть в Архангельске центр компьютерной томографии с общим объемом инвестиций на 26,3 млн рублей. ООО «Харасавэй Логистик» займется морскими грузовыми перевозками. Заявленный объемом инвестиций составляет 109 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе 26 предприятий подали заявки для получения нового статуса, ими планируется реализация инвестиционных проектов на сумму 5,7 млрд рублей и создание 425 рабочих мест.