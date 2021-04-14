Москва, , 19:32 — REGNUM Законопроект об охране атмосферного воздуха внесла в Госдуму депутат от КПРФ Вера Ганзя, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Инициатива вводит в законодательство понятия «запах» и «региональный норматив запаха», устанавливаются дополнительные полномочия органов государственной власти субъектов РФ.

Предполагается проведение мониторинга интенсивности запаха, он проводится в границах региона.

При осуществлении хозяйственной деятельности предприятия обязаны соблюдать установленный региональный норматив запаха, как и другие иные экологические и санитарные нормы, следует из документа.

«Проблема неприятных запахов волнует жителей многих населенных пунктов, и вопрос о необходимости законодательного регулирования этой сферы поднимался неоднократно, с связи с чем законодательная инициатива представляется актуальной», — отмечает Ганзя.

Читайте также: В Оренбуржье из-за выброса сероводорода возбудили уголовное дело