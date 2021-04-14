Нижний Новгород, , 19:28 — REGNUM Существуют риски того, что третья волна пандемии коронавируса придет в Нижегородскую область уже в конце апреля — начале мая 2021 года. Такие прогнозы дают в региональном министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

При прогнозировании дальнейшего развития эпидемиологической ситуации минздрав опирается на анализ данных о происходящем в ряде других стран.

В ведомстве также отмечают, что расслабляться жителям региона не стоит, даже несмотря на отсутствие предпосылок для третьей волны инфекции — в течение последнего месяца число новых случаев COVID-19 стабильно держится в пределах 230 человек в сутки.

Аналитики министерства считают, что приход третьей волны пандемии может спровоцировать предстоящее весеннее потепление.