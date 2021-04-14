Киев, , 19:28 — REGNUM Численность российских войск, сосредоточенных у границ Украины, к 20 апреля достигнет 110 тыс. военнослужащих, заявил 14 апреля начальник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Кирилл Буданов на заседании профильного комитета Верховной Рады.

По его словам, Россия готовится провести военную операцию по захвату части территории южных областей Украины для решения проблемы водоснабжения Крыма.

Кроме того, это может быть «демонстрацией силы возле госграницы Украины и в Крыму».

А еще, заявил Буданов, Россия таким образом провоцирует Украину к активизации военных действий на Донбассе с целью обвинения Украины в нарушении существующих договоренностей.

«Цель — сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы», — сказал Буданов украинским нардепам.

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