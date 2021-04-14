Киев, , 19:25 — REGNUM Украинский политолог Юрий Дудкин, освобожденный сегодня, 13 апреля, из СИЗО под залог, заявил, что дело против него — это спецоперация, а все документы были сфабрикованы.

Об этом заявил на первом брифинге после освобождения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дудкин заявил прессе, что продолжит работать на благо Украины, и заверил, что будет являться на заседания судов, на допросы следователей.

«Я полностью отвергаю все обвинения, потому что никогда в подобных вещах, по подобным статьям меня даже не пытались обвинять. Я четверть своей жизни отдал служению Родине в Вооруженных силах», — сказал он и подчеркнул, что в своё время имел доступ к секретным документам, однако он уже 20 лет находится на пенсии, поэтому обвинять его сейчас в измене — бессмысленно.

Дудкин отметил, что свою точку зрения в отношении действующей власти и тех негативных, деструктивных процессов, которые происходят в стране, он будет продолжать высказывать.

«Здесь нет никакой измены, это — свобода слова и инакомыслие. А вот власть, которая с этим борется — преступная», — подчеркнул он.

В свою очередь, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Черный заявил, что внесение залога в 2 млн гривен — это решение фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», которое было было принято 13 апреля перед заседанием Верховной Рады.

«До конца дня эта задача была реализована — залог отвезли, необходимые документы оформили. Сегодня утром мы получили необходимые ответы из суда и соответственно они были переданы в изолятор», — пояснил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что Дудкина на Украине обвиняют в государственной измене за то, что он критиковал власти страны в эфире оппозиционных телеканалов. Накануне суд изменил меру пресечения оппозиционному эксперту, предоставив ему возможность выхода под залог.