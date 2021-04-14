Курган, , 19:21 — REGNUM В Курганской области к 14 апреля подтверждено ещё 39 случаев заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 37 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 14 апреля выявлено 19 813 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 172 человека, скончались 364 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).