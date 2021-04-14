Москва, , 19:24 — REGNUM Рэп-исполнитель Slava Marlow решил сменить причёску. Он опубликовал видео с процессом стрижки в историях своего Instagram-аккаунта.

Slava Marlow побрился налысо, хотя позже написал, что «всю жизнь боялся коротких причёсок». «Как отменить?», — задал вопрос рэпер, показывая результат своим подписчикам в соцсети.

Ранее Slava Marlow признался, что у него есть опухоль в затылочной части головы. «У меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14», — рассказал музыкант.

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