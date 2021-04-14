Рим, , 19:20 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Милан» (Италия) и сборной Швеции Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 3 года за участие в букмекерском бизнесе. Об этом 14 апреля пишет Aftonbladet.

Форвард клуба является владельцем доли акций одной из букмекерских компаний. Согласно кодексу этики ФИФА и дисциплинарным правилам УЕФА, действующим футболистам запрещено владеть акциями букмекерских контор.

Если вина Ибрагимовича будет доказана, он может быть отстранен от любой футбольной деятельности на 3 года.