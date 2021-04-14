Бишкек, , 19:17 — REGNUM Руководитель департамента консульской службы министерства иностранных дел Киргизии Бахтияр Шакиров умер не в результате принятия китайской вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, передает госагентство «Кабар».

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По его словам, судмедэксперты установили, что смерть высокопоставленного сотрудника внешнеполитического ведомства наступила по причине анафилактического шока, спровоцированного уколом антибиотика, который ему сделали в детской больнице.

Высокопоставленный чиновник также сообщил, что на время следствия по этому делу минздрав отстранил от должности директора Национального центра охраны материнства и детства, а также главного врача, заведующую ЛОР-отделением и медсестру, которые ставили капельницу сотруднику МИДа.

ИА REGNUM напоминает, что Бахтияр Шакиров скончался в Национальном центре охраны материнства и детства в ночь с 31 марта на 1 апреля 2021 года, где ему ставили уколы и капельницы с препаратами, которые он принес с собой.

Впоследствии в киргизском сегменте соцсетей появилась информация о том, что дипломат скончался после того, как ему якобы ввели китайскую вакцину от коронавируса. Из-за этого в республике пришлось на короткий срок приостановить кампанию по вакцинации.

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