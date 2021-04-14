Москва, , 19:17 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 6 по 12 апреля выросли в среднем на 0,1%, после роста на 0,2% в предыдущие три недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция за период с начала апреля, по оценке ведомства, составила 0,2%, а с начала текущего года — 2,3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали куриные яйца — на 2,3%, сахар-песок и гречневая крупа — на 0,7%, маргарин — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,4%, рис — на 0,3%, свинина, полукопчёная и варёно-копченая колбаса, мороженая рыба, хлеб, пшено и печенье — на 0,2%.

Баранина, сливочное масло, пшеничная мука, макаронные изделия, шоколадные конфеты, карамель, чёрный чай, водка и соль стали дороже на 0,1%. Цены на мясо кур в среднем не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 0,1%, в том числе морковь подорожала на 2,6%, картофель — на 1,8%, белокочанная капуста — на 1,5%, лук — на 1,1%, яблоки — на 0,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,1%, помидоры — на 1,4%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, хозяйственное мыло и спички подорожали на 0,6%, туалетное мыло — на 0,4%, туалетная бумага, зубные пасты и щётки — на 0,3%, детские подгузники — на 0,2%, пелёнки для новорожденных, стиральный порошок — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли в среднем на 0,1%.