Сыктывкар, , 19:15 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались шесть пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 845 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным ведомства, за последние сутки в республике выявили 61 носителя коронавируса. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 25 случаев, Воркуте — 11, Усинске — 10. Под медицинским наблюдением находятся 1230 человек.

С начала пандемии COVID-19 переболели 41 333 человека.