Киев, , 19:13 — REGNUM Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила любую деятельность, связанную с футболом, для 26 граждан. Причина — их выступление в составе сборных команд Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба УАФ.

Запрет касается футболистов Евгения Федотова, Станислава Гарненко, Евгения Охмата, Савелия Томазова, Артема Пархоменко, Андрея Лагоды, Артема Бессалова, Владислава Фролова, Марка Белавина, Сергея Жарого, Ярослава Махно, Андрея Ткачева, Владислава Рябчинского, Александра Варванина, Сергея Асьмаева, Александра Майбороды, Алексея Яковленко, Алексея Еремина, Романа Коновалова, Ивана Рудницкого, Сергея Циндрика, Вячеслава Бебенина, Евгения Наумова, Сергея Дрыгу, Михаила Захарова, Ивана Зубахина.

Дисквалифицированные игроки могут обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней.