Киев, 14 апреля 2021, 19:13 — REGNUM Правительство Украины ужесточило требования при предоставлении жилищных субсидий.
Соответствующее постановление принято на заседании сегодня, 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, согласно решению кабмина, при назначении субсидии на Украине будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр. статьи дохода. Кроме того, усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.
Напомним, что согласно официальным данным министерства социальной политики Украины, сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств, еще 1,8 млн получателей получают различные льготы от государства. Средний размер субсидии в январе 2021 года составил 2231 гривну (около 80 долларов), в феврале 2021 года — 1483 гривны (около 53 долларов). В феврале премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «субсидий хватит на всех, кто в них нуждается».