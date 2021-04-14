14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение молодого парня из Москвы бросить завод и уйти в модельный бизнес.

Тимур Кондратьев, , 20:46 — REGNUM Решение 23-летнего жителя Москвы бросить завод и начать карьеру в модельном бизнесе вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Серов. Портрет рабочего. 1960

«А слабо сделать наоборот? С модельного подиума вернуться к себе на завод?» — задаётся вопросом Сергей М.

Многие пользователи оказались раздосадованы тем, что молодой человек получил известность благодаря тому, что он променял завод на модельный бизнес, а не наоборот. Граждане уверены, что рабочие люди России нужны больше.

«Хотелось бы, чтобы новость имела обратную суть. Стране рабочие нужны больше, чем какие-то модели», — написал Кирилл Б.

Часть людей отметила, что модели не несут никакой пользу государству, а рабочие на заводах занимаются настоящим созидательным трудом и привносят в мир что-то новое.

«Рабочие, инженеры — это лучшие люди страны. А блогеры, тиктокеры, модели — это сплошной позор», — считает Максим П.

Борис Иогансон. Рабфак идет. 1928

Некоторые комментаторы уверены, что житель Москвы просто ленивый и не хочет зарабатывать деньги серьёзным трудом. Таких как он — тысячи, а хороших рабочих всегда по пальцам считают, отметили граждане.

«Очередной пиар очередного бездаря! Работать никто не хочет, все хотят быть блогерами, моделями, певичками и прочим мусором. Для него оказалось задницей крутить проще, чем крутить гайки. Теперь это выдают за великое достижение! Может быть, нам его ещё медалью наградить?» — пишет Катерина Ц.

Тем не менее нашлись и те, кто уверен, что парень поступил совершенно правильно. Граждане считают, что работа на заводе не привносит в жизнь человека радость сама по себе, чего нельзя сказать про занятие любимым делом.

«Молодец! Не спился от безнадёги, не профукал бонусы, данные ему от природы, а нашёл своё место, где можно и себя реализовать, и законно заработать достойные деньги!» — написала Ася А.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926

Нашлись и те, кто отметили, что негативное впечатление от поступка молодого человека может вызывать то, что ситуация на рынке труда в России находится не в лучшем состоянии.

«В здоровом государстве с развитой промышленностью, которой нужны рабочие руки, умные головы, в котором всякий получает зарплату, достойную затраченного труда на пользу общества, этот парень, с его сменой рода занятий, смотрелся бы естественно. Кому-то же надо и одежду рекламировать. А так это смотрится как издевательство над здравым смыслом и реквием по стране», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Напомним, 14 апреля 23-летний житель Москвы опубликовал в TikTok видео, в котором заявил о том, что он бросил завод и решил начать карьеру в модельном бизнесе.