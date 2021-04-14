Минск, , 19:10 — REGNUM Суд Брестского района приговорил жителя Бреста к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за публичное оскорбление сотрудника органов внутренних дел в связи с исполнением им служебных обязанностей. Осужденный был задержан в сентябре 2020 года «за размещение информационных листовок нерекламного характера на стенах подъездов домов в областном центре». Об этом 14 апреля сообщила генпрокуратура Белоруссии.

Сначала действия задержанного квалифицировали как нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, за что привлекли к административной ответственности. Однако история получила продолжение.

«После проведенных проверки и лингвистической экспертизы текста на размещенных материалах, на которых сотруднику ОВД давалась негативная оценка в оскорбительной и неприличной форме, при этом К. рассчитывал на широкое распространение такой информации, его действия квалифицировали по уголовно-правовой норме», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в 2016—2017 годах прозападная русофобская оппозиция в Белоруссии горячо приветствовала арест белорусских «пророссийских публицистов» — фигурантов громкого «дела регнумовцев». На основании заключений неквалифицированных белорусских «экспертов», которые якобы проводили «экспертизу», Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко содержались 14 месяцев в СИЗО и получили по пять лет лишения свободы (с отсрочкой). Следком и прокуроры настаивали, что критики русофобии своей публицистикой якобы разжигали вражду и рознь между народами Белоруссии и России. Отработанная на «пророссийских публицистах» технология репрессий теперь широко применяется для расправы над участниками протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года.