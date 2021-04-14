Нижний Новгород, , 19:10 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» и компания Intel помогают модернизировать планетарий в Нижнем Новгороде, приурочив мероприятия по его улучшению к 60-летию полета первого человека в космос, передают нижегородские СМИ.

Ремонт большого звездного зала в Нижегородском планетарии уже начат — корпорация Intel инвестировала в модернизацию более 15 млн рублей, а «Роскосмос» пообещал выделить 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и обновление зала «Астрономия».

Также стало известно о том, что компания Intel намерена организовать на базе Нижегородского планетария обучающие проекты для школьников, часть из которых впоследствии выберет обучение профессиям, связанным с космосом и ракетостроением.