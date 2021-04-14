14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили учения ВМС РФ в Чёрном море, куда были направлены эсминцы США.

Тимур Кондратьев, , 21:11 — REGNUM Начало контрольной проверки военно-морских сил РФ за зимний период обучения в акватории Чёрного моря, куда направляются американские эсминцы, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения Минобороны России

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения Минобороны России

«Не хватало нам после пандемии ещё и Третьей мировой войны», — отметил Евгений С.

Многие пользователи считают, что Вашингтон обостряет ситуацию в отношениях с Российской Федерацией. Направленные в Чёрное море американские эсминцы могут стать причиной начала опаснейшего для всего мира конфликта.

«Разве Россия посылает свои корабли к американской границе? Они разве не понимают, что тем самым просто вынуждают Москву действовать более решительно. А если какой-нибудь несчастный случай с их кораблём произойдёт, тогда что? Война?» — задаётся вопросом Иван В.

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения Минобороны России

Но нашлись те, кто выразил уверенность, что и Америка, и Россия посылают свои корабли лишь в показательных целях и не собираются по-настоящему устраивать провокации против друг друга.

«Встреча будет жаркой — с искрами и салютом! Да ладно, на самом деле лишь покрутятся вокруг друг друга, да и разойдутся спокойно», — уверена Мария Ш.

Часть людей отметила, что Чёрное море полностью находится в пределах дальности удара со стороны береговой охраны Российской Федерации. Поэтому сами по себе российские корабли являются излишней мерой для встречи с кораблями США.

«На самом деле, нашим кораблям и выходить-то не надо. «Калибрами» достанут натовские суда с берега», — считает Александр Д.

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения Минобороны России

Некоторые граждане предположили, что встреча судов США и РФ может привести лишь к одному — новым санкциям против России. На большее страны Запада просто не способны, считают люди.

«Неужели и за это нам будут санкции вводить? Сейчас опять начнётся шумиха, мол, какое право мы имеем выводить свои корабли в Чёрное море», — предполагает Татьяна К.

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения Минобороны России

Нашлись и те, кто отметил, что Российская Федерация смогла укрепить свои вооружённые силы настолько, что ни одна страна на Земле не посмеет проверить на прочность её оборону.

«Ну, всё, уже не 90-е. Хватит Западу мускулами играть. Россия не только теперь может защититься, но и дать адекватный отпор на подступах к государству», — написал Геннадий Г.

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения Минобороны России

Напомним, 14 апреля издание «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота сообщило, что в Чёрном море начались военные учения по преодолению условного минирования с участием отряда кораблей Черноморского флота. Ранее в данный регион США послали свои эсминцы.