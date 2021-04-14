Киев, , 19:03 — REGNUM С помощью т.н. «дела Дудкина» украинская власть надеялась запугать независимых экспертов и блогеров, но освобождение эксперта из СИЗО показало, что эти планы пошли крахом, заявил 14 апреля политолог Михаил Чаплыга.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что военный и политический эксперт Юрий Дудкин вышел из СИЗО под залог, который внесли за него депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее Дудкина обвинили в государственной измене, поскольку эксперт неоднократно критиковал власти Украины в эфире оппозиционных телеканалов.

Чаплыга подчеркивает, что в плане политических оценок он с Дудкиным во многом не согласен, но тут вопрос совсем в другом.

«Когда власть воюет против журналистов и экспертов — это беспредел. Поэтому всегда буду на стороне журналистов и экспертов… Очевидно, что Зеленский и компания хотели «делом Дудкина» напугать всех экспертов и журналистов, которые не хотят за деньги быть в пуле офиса президента и говорить, что чёрное — это белое, а Зеленский, который уже боится рот открыть без команды из посольства США и прочей «семипосольщины» — это «стратег», «патриот» и «великий кормчий»», — саркастически отмечает эксперт.

Он также отметил, что сотрудничество Дудкина с российскими СМИ не подпадает под такие статьи Уголовного кодекса, как «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан».

«Отдельное спасибо судье, который не прогнулся под офиса президента и отпустил человека из СИЗО. Противно, когда меру пресечения власти используют как меру наказания до вынесения вердикта суда. Действительно, задумайтесь, а как судье юридически доказать, что сотрудничество с российскими СМИ — это якобы «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»? Если у нас «Квартал 95» свой творческий продукт продает телеканалам из РФ, то почему другим нельзя?» — задался вопросом активист.

Резюмируя, Чаплыга заявил, что соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За жизнь» получили полное право говорить, что они не бросают в беде независимых экспертов, собрав 2 млн гривен на залог для Дудкина, а «зёленым» он посоветовал хорошо разобраться, «кто им кинул такую подлянку».