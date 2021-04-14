Минск, , 19:02 — REGNUM Госатомнадзор Белоруссии (департамент МЧС) построит на территории республики хранилище радиоактивных отходов с атомной электростанции, которую достраивает российский «Атомстройэкспорт». Об этом 14 апреля сообщила начальник управления регулирования радиационной безопасности ведомства Виктория Антонова.

Она сообщила, что проектом БелАЭС предусмотрено хранение отработавшего топлива в бассейне выдержки в течение 10 лет. После этого оно будет направляться на переработку в Россию.

«Образование отходов — неотъемлемая часть технологического процесса на любом производстве. Для нас главная задача — обеспечить безопасность. При эксплуатации БелАЭС в основном будут образовываться низко‑ и среднеактивные отходы, высокоактивных будет менее 1%. Хранение высокоактивных отходов предусмотрено в течение всего жизненного цикла БелАЭС. Низко‑ и среднеактивные отходы будут храниться на станции в течение 10 лет, после чего их переместят в специальные хранилища, предназначенные для их захоронения. Площадка сейчас выбирается», — цитирует Антонову белорусское госинформагентство БелТА.