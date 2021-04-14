Минск, , 19:01 — REGNUM Брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов приговорены к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафам. Могилёвский суд решил, что они своими публикациями оскорбили представителя власти (статья 369 УК Белоруссии) — омоновца Виталия Автушенко, а также участвовали в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

Кроме того, Петрухина также признали виновным в оскорблении судьи (статья 391 УК) в 2018 году. По приговору осужденные выплатят по 1,5 тыс белорусских рублей (RUB 44 тыс). омоновцу, а Петрухин — ещё и 10 440 бел.руб. (RUB 305,5 тыс).

Прокурор на процессе заявил, что осужденные действовали совместно с известным оппозиционным блогером Сергеем Тихановским, от которого якобы получали вознаграждение. Они также якобы состояли в сговоре с оппозиционерами Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем и другими.

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Кабанов и Петрухин, как установило следствие, управляли телеграм-каналом «Страна для жизни» (проект Тихановского), а также каналами «Народный репортер» и Belarus12stop на YouTube. На этих ресурсах осужденные блогеры якобы призывали к грубому нарушению общественного порядка и размещали информацию с «заведомо ложной оценкой представителей власти и законности предъявляемых ими требований».

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