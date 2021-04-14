Стокгольм, , 19:00 — REGNUM Игра Satisfactory получила крупное обновление с новым контентом. Об этом 14 апреля сообщает издание PC Gamer.

С выходом обновления в Satisfactory появились программируемые дроны, реактивные ранцы, зиплайн, ускоритель частиц и многое другое. Помимо этого, разработчики исправили различные ошибки проекта и улучшили его стабильность.

Напомним, Satisfactory — это игра-симулятор строительства фабрики с видом от первого лица. Её разработкой и выпуском занимается шведская студия Coffee Stain.

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