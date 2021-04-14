Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) оказался участником аварии. В Сети 14 апреля появилось видео, где он окровавленный сидит на обочине дороги.

«Там пацан сидит, у него зубов нету просто!», — комментирует оператор ролика. Также человек, снимающий видео, рассказывает, что рэпер столкнулся с другим автомобилем, будучи за рулём арендованной машины.

В историях своего Instagram-аккаунта Yung Trappa опубликовал историю на черном фоне. «Я в порядке», — написал рэпер.

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