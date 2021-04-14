Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что теракты 11 сентября «не могут объяснить», почему американским военным следует остаться в Афганистане через 20 лет после трагедии, и что «для войск пришло время вернуться домой» с самой долгой войны. Отрывок речи, которую президент произнесет вечером 14 апреля, предоставило Associated Press.

Байден планирует сообщить, что США не могут и дальше финансировать бескомпромиссную войну и ожидать новых результатов. Позднее президент намерен более детально рассказать, когда именно войска США вернутся из Афганистана.

Планируется, что более 2500 военных США покинут Афганистан к 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание Пентагона (Вашингтон) и Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).

Вывод войск должен начаться к 1 мая, сроку, установленному экс-президентом США Дональдом Трампом.