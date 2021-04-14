Лондон, , 18:54 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксирован 2491 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 378 305 человек. Такие данные приводит 14 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за день в больницах страны скончались ещё 38 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 127 161.

Напомним, накануне британское правительство сообщало о 2472 выявленных случаях заболевания и 23 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.