Москва, , 18:48 — REGNUM НАТО несёт прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе. Об этом заявил 14 апреля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС.

По его словам, российская сторона наблюдает очень много признаков того, что Киев нацелен на эскалацию обстановки.

С украинской стороны усилились обстрелы, на линии соприкосновения наблюдается сосредоточение войск и тяжёлого вооружения, которые не должны находиться там в соответствии с Минскими договорённостями, сказал Грушко.

Замглавы МИД России подчеркнул, что данная ситуация также находит отражение в докладах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе, вызванной переброской Киевом вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами пригородов Донецка и Луганска.

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