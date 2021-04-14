Курган, , 18:48 — REGNUM В Курганской области в отношении заместителя главного инженера АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Контрольный пакет АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой» принадлежит правительству Курганской области. По версии следствия, 13 апреля 2021 года заместитель главного инженера данного акционерного общества получил взятку в размере 80 тысяч рублей за содействие в поставках топлива от заинтересованной коммерческой фирмы.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») по материалам УФСБ России по Курганской области.