Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Разработчики игры Call of Duty: Warzone назвали дату старта нового ивента, в ходе которого состоится взрыв ядерной бомбы. Об этом 14 апреля сообщает издание Eurogamer.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1382015773741289472

По данным СМИ, 21 апреля 2021 года на игровой карте Warzone состоится взрыв атомной бомбы, которая очистит территорию от зомби. Сообщается, что после этого Верданск (центральная локация игры) значительно изменится и получит множество украшений в стилистике 1980-х годов.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в марте 2020 года.

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