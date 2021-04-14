Москва, , 18:44 — REGNUM Украинская сторона нарушает договорённости по режиму прекращения огня и дополнительным мерам контроля перемирия в Донбассе. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде 14 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.

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Напомним, режим допмер контроля перемирия в Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Он предусматривает недопущение размещения личного состава войск как Украины, так и республик Донбасса близ линии разграничения, а также размещения военной техники, применения беспилотников, ведения инженерных работ, не говоря об обстрелах.

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