Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (Ирландия) сообщил 14 апреля о подписании соглашения на поединок с Дастином Порье (США).

«Я подписал соглашение о поединке … Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет аншлаг!» — передает слова Макгрегора журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Первый бой Макгрегора и Порье прошел в 2014 г. — победу одержал ирландец. Второй поединок состоялся в январе 2020 г: Порье нокаутировал Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.