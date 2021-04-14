Тегеран, , 18:36 — REGNUM Предложения США в сфере ядерной сделки не заслуживают рассмотрения и оскорбительны для Ирана, заявил 14 апреля иранский верховный лидер Али Хаменеи в эфире иранского телевидения.

Такими словами он прокомментировал вопрос текущих переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий.

«Их предложения аррогантны и оскорбительны и даже не заслуживают нашего взгляда», — сказал Хаменеи.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не снимут односторонние санкции с Ирана до его полного возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года, нарушенный в мае 2018 года президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно через год после одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, отказе от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана

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