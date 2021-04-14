Москва, 14 апреля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», сформировала график вывозных рейсов для своих клиентов, находящихся в Турции. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе перевозчика.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Как уточняется, на территории Турции на сегодняшний день находятся более семи тысяч клиентов «Победы».

На период с 15 по 27 апреля перевозчиком запланированы вывозные рейсы из Стамбула, Антальи и Алании в Москву. С 15 по 18 апреля также будут выполняться рейсы из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу.

В компании добавили, что клиентам, которые приобрели билеты на отменённые рейсы в Турцию, оформлен полный возврат денежных средств.

Напомним, ранее российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.