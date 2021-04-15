Кострома, , 09:23 — REGNUM Призывник Егор Фёдоров из Костромы получил серьёзные травмы во время службы в Нижегородской области. Об этом сообщает правозащитный фонд «Право Матери».

Солдат на учениях © Наталья Диева

По информации фонда, юноша был призван в армию летом 2020 года и попал на службу в войсковую часть в Нижегородской области. В ночь с 26 на 27 марта Федоров находился на полевых сборах в палаточном лагере, где проснулся от сильного удара.

«Пьяные сержанты, развлекаясь, бросили в него спящего поленом, которое угодило ему прямо в лицо. Он был весь в крови и сержанты дали ему полотенце, которое затем, все пропитавшееся кровью, сожгли в печи. Сержанты запретили Егору выходить из палатки и велели в случае чего говорить, что ему в лицо отлетела щепка во время колки дров. На построение Егор не выходил, еду ему приносили в палатку. С каждым днем он чувствовал себя все хуже — болело все лицо, голова, нос. Левый глаз перестал видеть, это беспокоило Егора больше всего. Но до 6 апреля по настоянию сержантов он так и просидел в палатке», — приводит слова сестры солдата Дарьи Барановой фонд.

Шестого апреля юноша обратился в медпункт части, из которого его доставили в госпиталь. У молодого человека диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и потерю зрения на 90% на левом глазу. Лечащий врач пострадавшего считает костромича годным к дальнейшему прохождению службы. По словам родственников военнослужащего, 15 апреля состоится комиссия, на которой его «должны выписать обратно в часть». Обращались ли родители юноши с заявлением в полицию, неизвестно.