Костромской солдат потерял зрение во время службы в Нижегородской области
Кострома, 15 апреля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Призывник Егор Фёдоров из Костромы получил серьёзные травмы во время службы в Нижегородской области. Об этомсообщает правозащитный фонд «Право Матери».
По информации фонда, юноша был призван в армию летом 2020 года и попал на службу в войсковую часть в Нижегородской области. В ночь с 26 на 27 марта Федоров находился на полевых сборах в палаточном лагере, где проснулся от сильного удара.
Шестого апреля юноша обратился в медпункт части, из которого его доставили в госпиталь. У молодого человека диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и потерю зрения на 90% на левом глазу. Лечащий врач пострадавшего считает костромича годным к дальнейшему прохождению службы. По словам родственников военнослужащего, 15 апреля состоится комиссия, на которой его «должны выписать обратно в часть». Обращались ли родители юноши с заявлением в полицию, неизвестно.