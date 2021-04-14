Эр-Рияд, 14 апреля 2021, 18:21 — REGNUM Переговоры по ядерной сделке с Ираном проводит Саудовская Аравия, сообщает 14 апреля Reuters.
По данным главы департамента планирования в МИД Саудовской Аравии Раида Кримли, саудиты участвуют в переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном. Комментируя эти переговоры и своё участие в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, Кримли сказал:
Он добавил, что обладание Ираном финансовыми ресурсами не приведёт к дестабилизации региона.
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