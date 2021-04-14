Москва, 14 апреля 2021, 18:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении орденом Мужества» четверых сотрудников федеральной противопожарной службы, боровшихся с пожаром на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.
Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Кремля.
Орденами Мужества сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС награждены «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».
Награждаются:
— прапорщик внутренней службы Белецкий Илья Константинович (посмертно)
— лейтенант внутренней службы Старцев Константин Михайлович (посмертно)
— прапорщик внутренней службы Старковский Борис Николаевич
— лейтенант внутренней службы Соколов Антон Эдуардович.
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