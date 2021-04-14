Москва, , 18:20 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение устойчивости финансовой системы и доступности инвестиционных ресурсов для обеспечения роста национальной экономики, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Для стимулирования национального развития Дальнего Востока и Сибири, предлагается ввести нормы, обязывающие банки с государственным участием (ВТБ, Сбербанк России, Россельхозбанк и так далее) выдавать льготные кредиты тем компаниям, которые намерены развивать любые виды реального производства на этих территориях.

Также предлагается новая норма, позволяющая Банку России смягчать нормы резервирования при кредитовании банком малого и среднего бизнеса.

Кроме того, планируется установить, что кредитная организация имеет право на субсидирование части процентных ставок по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей на инвестиционные цели в порядке, установленном правительством Российской Федерации и Банком России.

Для поддержки стабильной работы кредитных организаций предлагается поэтапно внедрить безотзывные вклады, когда клиент имеет право расторгнуть договор не по первому требованию, а с предварительным уведомлением, обычно за три месяца до отзыва вклада.

Для обеспечения дедолларизации экономики страны предлагается распространить систему страхования только на рублевые вклады в российских банках. Кроме того, планируется прописать, что денежной единицей в РФ является рубль, и «введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются».

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