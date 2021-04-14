Париж, , 18:43 — REGNUM Франция распределит по стране 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Johnson & Johnson, несмотря на риск возникновения тромбоза. Об этом 14 апреля сообщает CNN.

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"Мы получили 200 000 доз вакцины Johnson & Johnson в начале недели, и мы рассылаем их докторам и аптекам», — заявил во время конференции пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь и добавил, что препарат получат граждане старше 55 лет.

Напомним, 13 апреля компания Johnson & Johnson объявила, что приостанавливает поставки доз вакцины в Европейский союз в связи с выявлением случаев возникновения тромбоза у привитых пациентов.

В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало изучать данные инциденты, но пока не выпустило новых рекомендаций, оставшись при мнении, что «польза от вакцины от коронавируса перевешивает риски».