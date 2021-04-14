Архангельск, , 18:16 — REGNUM Архангельский областной суд отменил обвинительный приговор экс-главе регионального УФНС Сергею Родионову из-за допущенных процессуальных нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в феврале Родионов был признан виновнымво взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный приговор обжаловал, ссылаясь на нарушение процедуры уголовного судопроизводства.

«Суд должен был рассмотреть дело в общем порядке, поскольку Родионов и его защитник возражали против обстоятельств, приведенных в обвинении. Речь идет о несогласии защиты с признанием фигурирующей в деле компании потерпевшей. Рассмотрение дела в особом порядке возможно только при полном согласии подсудимого с предъявленным обвинением», — сообщили в суде.

Уголовное дело Родионова возвращено в Октябрьский суд Архангельска, сам экс-глава налоговой отправлен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, Родионова задержали при получении от предпринимателя взятки в 1 млн рублей. Следствие полагает, что за денежное вознаграждение он должен был оказать помощь в снижении недоимки, пеней и штрафов, начисленных организации бизнесмена по результатам выездной налоговой проверки. Согласно материалам дела, всего Родинов получил 8,5 млн рублей.