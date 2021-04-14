Москва, , 18:09 — REGNUM Россия фактически остановила Третью мировую войну, заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Это величайшая победа России за 76 лет. Мы фактически остановили третью мировую войну, которая могла начаться в любой момент. А мы показали, что шутить не будем: первый выстрел по Донецку, и Украина исчезнет с политической карты мира», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

Америка испугалась, а Украина — её подконтрольное колониальное государство — отошла, заткнулась и молчит, констатировал парламентарий.

«Это можно сравнить с обстоятельствами 1939 года. Немцы напали на Польшу 1 сентября, и началась Вторая мировая война. А весной 2021 года Россия запретила украинцам нападать на Донецк, и Третья мировая война не началась», — подчеркнул Жириновский.

Да здравствует Россия, русское оружие и русский гений, заключил депутат Госдумы.

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