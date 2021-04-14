Портленд, США, , 18:08 — REGNUM Одна из протестующих в городе Портленде (штат Орегон, США) была задержана после поджога здания полицейского профсоюза, передаёт 14 апреля KGW8.

Инцидент произошёл накануне, 13 апреля. Участница протестов облила дверь воспламеняющейся жидкостью и подожгла её. Задержанной предъявили обвинение в поджоге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Портленде вызваны гибелью чернокожего Данте Райта, который 11 апреля был задержан в городе Бруклин-Сентере (штат Миннесота, США) за нарушение правил дорожного движения.

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