Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 18:04 — REGNUM На Ямале на месторождении «Утреннее» на сваебойном участке погиб работник. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что 28 февраля 2021 года на сваебойном участке «Арктик СПГ-2» во время стропальных работ между трубами зажало 47-летнего работника. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека»).