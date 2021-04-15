Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве запланированы 21-е Дни исторического и культурного наследия. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Праздничные мероприятия начнутся 18 апреля и продлятся до 31 мая. В этот период жителей города и гостей столицы приглашают посетить исторические места в сопровождении экскурсоводов и москвоведов. При этом часть мероприятий будет проходить онлайн ― видео с мастер-классами и экскурсиями разместят на YouTube-канале Мосгорнаследия.

«Дни исторического и культурного наследия — ежегодная познавательная акция, посвященная памятникам архитектуры Москвы. В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно. Среди них Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон», ― подчеркнула Сергунина.

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