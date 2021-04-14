Рига, , 18:02 — REGNUM Футбольный агент Роман Беззубов убит в Риге (Латвия). Об этом 14 апреля передает Jauns.lv.

Преступление произошло 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Убийство экс-футболиста попало на камеры видеонаблюдения. Черная иномарка перегородила путь машине Беззубова, после чего нападавшие открыли стрельбу.

Агент скончался, место преступления оцеплено рижской полицией.

В качестве футболиста Беззубов, выступавший за местные клубы «Даугава» и «Вента», провел около 300 матчей. После завершения спортивной карьеры стал футбольным агентом: представлял интересы игроков сборной Латвии.