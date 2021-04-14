14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:20 — REGNUM Письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, которое написал депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР), где он предлагает предоставлять отцам дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома. 1955

«Бедные женщины! Новорожденный на руках, а тут ещё и муж, за которым придётся ухаживать. Кошмар!» — шутит Эка В.

Многие пользователи считают, что данная инициатива окажет действительно серьёзную помощь для мам, которые сталкиваются с большим количеством трудностей после рождения ребёнка.

«Вот это было бы отлично! Если первенец, то помощь очень нужна! Моральная. Этого нигде не пишут, но стресс бывает у молодой мамочки от того, что она становится как привязанная к малышу. Появляются негативчики, бабушки сразу в свои дела убегают, муж типа добытчик. Бейся одна. А страшно. Вдвоём лучше, веселее. Некоторые отцы не сразу принимают отцовство. Вот понянчит, уже иначе всё. Семья», — пишет Анна С.

Некоторые комментаторы отметили, что пяти дней крайне мало и следует, чтобы оплачиваемый отпуск был гораздо дольше. Граждане уверены, что государство в этой ситуации ничего не потеряет, а люди выиграют очень много.

«Мало! Очень мало! Желательно 28 дней, граждане депутаты! Рождение ребёнка в семье — это большое событие. Поэтому государство не обеднеет, если поступит именно так!» — поделился своим мнением Коля Н.

Николай Овчинников. Первенец. 1963

Ряд граждан считает, что оплачиваемый отпуск для отцов должен быть оплачен из кармана государства. Люди указывают на то, что работодатели и так по уши погрязли в обязательствах по отчислениям за своего работника.

«А из чьего бюджета будет идти оплата, из государственного или работодателя? Если государство готово платить — это одно, а вот если работодателя напрягать начнут, то отцы могут перед самым декретным отпуском без работы оказаться. Они же беременностью не страдают», — предполагает Наталья Г.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что данная инициатива сильно попахивает популизмом и призвана собрать побольше голосов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ.

«В России скоро выборы. Популизм так и прёт! Громкие инициативы появляются каждый день, но кто их собирается исполнять на деле?» — задаётся вопросом Автоген П.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Нашлись и те, кому подобные инициативы не кажутся реальной помощью населению в условиях, когда страна пребывает в непростой экономической ситуации.

«Не надоело всякую чепуху придумывать? Лучше улучшением экономики займитесь уже. Штаны там протирают, сидят», — считает Тёма Ф.

Напомним, 14 апреля в RT появилась информация, согласно которой депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова предложение о предоставлении отцам дополнительного оплачиваемого отпуска по случаю рождения ребёнка.