Страсбург, Франция, , 18:02 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) остается при мнении, что «польза от вакцины от коронавируса перевешивает риски». Об этом 14 апреля сообщает CNN.

Агентство, которое отвечает за безопасность вакцин в Европейском Союзе также добавило, что продолжает изучать «крайне редкие случаи образования тромбоза», которые возникли после использования вакцины Johnson & Johnson.

«ЕМА ускорило свои исследования и планирует выпустить новые рекомендации на следующей неделе. Агентство изучает все случаи тромбоза и вскоре решит, нужно ли устанавливать новые ограничения. Мы также сотрудничаем с Министерством здравоохранения и социальных служб США и другими международными регуляторами», — говорится в заявлении, опубликованном сегодня утром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDА) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить использование вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson.