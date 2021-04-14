Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении ежегодного праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» — одного из самых главных городских событий, привлекающего в Петербург сотни тысяч туристов.

«Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Проведение праздника в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки», — говорится в сообщении Смольного.

Принятым документом создается организационный комитет по подготовке и проведению «Алых парусов» 2021 года.

Ранее губернатор Беглов заявил о планах утроить праздник выпускников «Алые паруса» в очном формате в 2021 году. В 2020 году из-за пандемии праздник состоялся в телевизионном формате, без зрителей и был удалён из центра города в акваторию Финского залива.

«Алые паруса» — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В декабре 2019 года «Алые паруса» завоевали главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».

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