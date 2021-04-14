Кемерово, 14 апреля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Новокузнецке будет реализована новая реформа, которая коснётся парковок. Об этом сегодня, 14 апреля, на форуме депутатов и общественности Кузбасса «Формирование комфортной городской среды» заявил мэр Сергей Кузнецов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парковка

«Мы хотим реорганизовать все общественные парковки, которые есть в городе, которые сейчас бесполезно эксплуатируются и эксплуатируются с большими нарушениями, — цитирует градоначальника А42.RU. — Мы должны сформировать в несколько этапов эти парковочные пространства. Во-первых, упорядочить движения, парковки, освободить правые полосы от брошенного транспорта, привить новую культуру паркинга».

Кузнецов подчеркнул, что в результате изменений муниципалитет сможет «заработать». По его словам, предпроект реформы уже готов.