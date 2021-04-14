Воронеж, , 17:59 — REGNUM Постановление о завершении отопительного сезона 2020−2021 годов с 16 апреля подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Среднесуточная температура вышла на требуемые постановлением правительства параметры, поэтому я принял решение о завершении отопительного периода с 16 апреля», — пояснил мэр.

Он добавил, что зимний сезон в городе прошёл без глобальных происшествий, несмотря на две крупные аварии.

«Но впервые за много лет мне не пришлось ночами стоять на траншеях, потому что над их устранением работали профессионалы. Наш основной поставщик тепла имеет и материальные запасы, и технические ресурсы, и достаточное количество специалистов», — сказал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже с 12 апреля установилась дневная температура выше +20 градусов.