Москва, , 17:57 — REGNUM В настоящее время нельзя сказать, что на мировой рынок криптовалют стали возвращаться крупные инвесторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя то, что цена биткоина превысила 64 тысячи долларов.

«Основной причиной быстрого роста криптовалюты стало заявление компании Microstrategy о выплате дивидендов совету директоров биткоинами, — сказала Скрыль. — На текущий момент эта компания владеет крупнейшим объемом биткоинов среди юридических лиц и в то же время является публичной. Таким образом, компания получила дополнительный рост своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, так как их цена сильно зависит от курса биткоина. В целом нельзя сказать, что на крипторынок возвращаются крупные инвесторы. Ситуация скорее напоминает игру с очень высокими ставками среди закрытого пула игроков».

Как пояснила экономист, биткоин до сих пор является высокодоходным спекулятивным активом, но параллельно он начинает выступать инструментом для поднятия стоимости других активов того лица, которое владеет этой криптовалютой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что все больше людей переводят часть своих платежей в биткоин, так как их раздражает все более жесткий контроль со стороны регуляторов.

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