Париж, , 17:57 — REGNUM Французские власти собрали 830 млн евро пожертвований на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от крупного пожара в 2019 году. Об этом сообщила 14 апреля министр культуры Франции Розелин Башло.

«Собрано 830 млн евро пожертвований, это абсолютно беспрецедентная сумма», — сказала она, выступая на слушаниях в сенате.

Министр заверила, что она лично является «гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда».

Напомним, пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

Власти Франции заявили о планах восстановить собор и вновь открыть его к 2024 году.